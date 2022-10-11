Кишинёв, 11 октября, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Проевропейский путь, который выбрали власти Молдавии, всё её не стал обратимым. Об этом заявил румынскому агентству Agerpres спикер парламента Молдавии Игорь Гросу.

ИА REGNUM ЕС — Молдавия — Россия

«Да, есть пророссийские партии, назовем их как есть, пророссийские и пробандитские, проворовские, беглецы, которые сидят за границей и подпитывают или пытаются нажиться на кризисе, который Молдавия переживает», — заявил Гросу.

Он заявил, что действующая молдавская власть сделает всё, чтобы сохранить проевропейский курс республики. Гросу также надеется на помощь европейских партнёров.

Напомним, с 18 сентября в Кишинёве длится бессрочная акция протеста, участники которой недовольны курсом Молдавии. Акцию организовала партия «Шор», лидер которой Илан Шон, скрывается от правосудия в Израиле. При этом въезд в Россию ему запрещен. Власти Молдавии также преследуют других лидеров оппозиции.