Молдавия ещё может свернуть с проевропейского пути — спикер парламента
Кишинёв, 11 октября, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Проевропейский путь, который выбрали власти Молдавии, всё её не стал обратимым. Об этом заявил румынскому агентству Agerpres спикер парламента Молдавии Игорь Гросу.
«Да, есть пророссийские партии, назовем их как есть, пророссийские и пробандитские, проворовские, беглецы, которые сидят за границей и подпитывают или пытаются нажиться на кризисе, который Молдавия переживает», — заявил Гросу.
Он заявил, что действующая молдавская власть сделает всё, чтобы сохранить проевропейский курс республики. Гросу также надеется на помощь европейских партнёров.
Напомним, с 18 сентября в Кишинёве длится бессрочная акция протеста, участники которой недовольны курсом Молдавии. Акцию организовала партия «Шор», лидер которой Илан Шон, скрывается от правосудия в Израиле. При этом въезд в Россию ему запрещен. Власти Молдавии также преследуют других лидеров оппозиции.