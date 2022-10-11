Каир, 11 октября, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Власти Египта опубликовали данные об экономическом положении в стране. Об этом 11 октября сообщает Masry-al-Youm со ссылкой на отчёт Главного управления статистики Египта.

ИА REGNUM Инфляция

Так, уровень инфляции в Египте подскочил до рекордно высокого уровня за последние четыре года, достигнув 15,3%. В сентябре 2022 года уровень роста инфляции в стране в годовом исчислении вырос до 1,6% в месяц.

Как отмечают журналисты, рост уровня инфляции связан с решениями египетского правительства, которое регулярно сокращает субсидии на хлеб и повышает цены на топливо.

По оценке журналистов издания, уровень инфляции превышает рекордный показатель, зафиксированный в 1976 году, который составил 13,3%.