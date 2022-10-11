Кемерово, 11 октября, 2022, 10:42 — ИА Регнум. В Кемеровской области разработан план по диверсификации региональной экономики. Кузбасское правительство до 2026 года планирует привлечь более 455 млрд рублей внебюджетных инвестиций на создание и развитие несырьевых производств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответ департамента информационной политики региона.

Анна Алябьева ИА REGNUM Кузбасс

Отмечается, что регион нацелен на снижение зависимости бюджетной системы и экономики от добычи угля. В план, который уже одобрен Минэкономразвития России, включено 90 инвестпроектов с общим объемом внебюджетных инвестиций 455,8 млрд рублей. Их реализация позволит создать дополнительно более 14,6 тыс. рабочих мест.

Официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль в своём телеграм-канале уже назвал этот проект «амбициозным и очень важным».