Великий Новгород, 11 октября, 2022, 10:41 — ИА Регнум. В ходе спецоперации погиб житель Старорусского района Новгородской области, старший сержант Николай Данилов. Он был военнослужащим контрактной службы, спецназовцем, участником контртеррористической операции на Северном Кавказе.

vk.com/nikitinandrey2017 Николай Данилов

Как рассказал 11 октября губернатор Новгородской области Андрей Никитин, после прохождения срочной службы Николай Данилов перешёл нa контрактную службy, служил на Северном Кавказе, принимал участие во второй чеченской кампании, был ветераном боевых действий.

«Не было сомнений и в момент, когда понадобилось встать на защиту своей страны в марте этого года. Николай пошел на службу в отдельную роту специального назначения Министерства обороны. До последней минуты он сражался как истинный воин, защищая женщин и детей, свою страну», — написал губернатор на своей странице в соцсети.

Никитин выразил искренние и глубокие соболезнования семье, родным и близким солдата, подчеркнув, что Николай Данилов стал примером мужествa и отваги, верности воинскому долгy.

Добавим, с начала специальной военной операции руководство Новгородской области сообщило не менее чем о 14 погибших бойцах.