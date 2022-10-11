Оренбург, 11 октября, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Депутат Законодательного собрания Оренбургской области Нурлан Мунжасаров (КПРФ) заявил, что поддерживает письмо главных редакторов российских СМИ министру обороны Сергею Шойгу. «К сожалению, информационно мы проигрываем в вопросах освещения СВО. А для мобилизованных и гражданских российских граждан важно знать своевременно правду о событиях СВО», — отметил политик в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Mil.ru Журналист

«В мае 2022 года мы организовывали просмотр фильма «Первый Оскар». Фильм посвящен истории создания советского документального фильма «Москва наносит ответный удар», снятого в рекордно короткие сроки, был удостоен первой в истории премии «Оскар» за лучший полнометражный документальный фильм в 1943 году. У нас есть исторические примеры, когда фильмы или информация поднимала боевой дух солдат, это необходимо повторить», — сказал депутат.

Как уже сообщало ИА REGNUM, главные редакторы российских СМИ обратились с открытым письмом к Миноброны РФ. Они предлагают мобилизованных сотрудников СМИ использовать в структурах МО РФ по их профессиональному профилю — как военкоров, пропагандистов, военных фотографов и операторов. «Считаем, что это позволит значительно усилить государственную работу в деле информационной поддержки СВО и принесёт огромную пользу и для хода самой спецоперации, и для успеха мобилизации, и для поддержания духа нашей армии и народа», — говорится в обращении.

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