Киев, 11 октября, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны работают в Одесской и Хмельницкой областях на территории б. УССР. Об этом 11 октября сообщают киевские СМИ со ссылкой на глав названных регионов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Воздушная тревога. Киевский режим

Уточняется, что также губернатор Одесской области Максим Марченко призвал жителей региона находиться дома во время действия режима воздушной тревоги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате удара было повреждено оборудование Ладыжинской ТЭС.