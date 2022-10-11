Улан-Удэ, 11 октября, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Главный редактор «МК в Бурятии» Станислав Белобородов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM согласился с идеей использования мобилизованных в армию журналистов по их профессиональному профилю для информационного обеспечения СВО.

(сс) Marcos Ramírez Что расскажут в новостях?

«Во-первых, мобилизованный будет на своем месте (журналистское начало не убить), а во-вторых, информационную войну мы и в самом деле проигрываем», — отметил он.

Другой вопрос, кто этим будет заниматься. Как отметил эксперт, военкоры — это особые навыки и умения, поэтому человек должен быть максимально подготовлен, обучен и экипирован. На это нужно время, тогда как министерству обороны нужны бойцы здесь и сейчас.

Впрочем, по мнению эксперта, замполиты смогут провести подобную работу, если им поставят такую задачу.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября руководители российских СМИ написали открытое письмо в адрес руководства Минобороны России с предложением отозвать мобилизованных журналистов из подразделений и использовать их в качестве военкоров, пропагандистов, военных фотографов и операторов.

«Считаем, что это позволит значительно усилить государственную работу в деле информационной поддержки СВО и принесет огромную пользу и для хода самой спецоперации, и для успеха мобилизации, и для поддержания духа нашей армии и народа», — говорится в письме.

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