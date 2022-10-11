* запрещённая в России организация

Кабул, 11 октября, 2022, 10:39 — ИА Регнум. По сообщениям пакистанских СМИ, в афганской провинции Нангархар убит разыскиваемый правительством Пакистана член движения «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мохаммад Хорасани.

Alwaght.com «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Geo news сообщило, что Хорасани, известный как Халид Балти, руководил центром подготовки боевиков в Мираншахе.

По имеющимся данным, Хорасани бежал в Афганистан после успешной операции пакистанской армии.

Отметим, что Хорасани сменил Шахидуллу Шахида на посту пресс-секретаря «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Пакистанские СМИ утверждают, что Хорасани причастен к нескольким нападениям на многих граждан и силовиков. Geo news со ссылкой на свои источники также утверждает, что Хорасани вместе с Нур Вали Мехсудом, главой «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), планировали нападения на Пакистан.

Также сообщается, что Мохаммад Хорасани сыграл значительную роль в объединении различных фракций «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).