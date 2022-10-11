Анапа, Краснодарский край, 11 октября, 2022, 10:39 — ИА Регнум. На Кубани встретили первый поезд с жителями Херсонской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Краснодарского края 11 октября.

Szd.rzd.ru Поезд

Жителей Херсонской области встречают и сопровождают спасатели, волонтёры и сотрудники администрации муниципалитета.

Всего из Крыма в Анапу прибыли более 500 жителей Херсонской области. Большая часть из них — дети, в том числе воспитанники детских домов. Людей разместят в двух санаториях и окажут всю необходимую помощь.