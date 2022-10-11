Винница, Украина, 11 октября, 2022, 10:37 — ИА Регнум. В результате удара повреждено оборудование Ладыжинской ТЭС, говорится в сообщении пресс-службы электростанции.

Andrew Butko ТЭС

Утром 11 октября по Ладыжинской ТЭС был нанесён удар с помощью дронов-камикадзе. В результате него повреждено энергетическое оборудование станции. Объект находится в Винницкой области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее зафиксирован удар в Хмельницкой области. В результате атаки уничтожены железнодорожный узел и ремзавод.