Москва, 11 октября, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Главная причина ускорения глобальной инфляции в настоящее время — это рост цен на энергоресурсы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 октября заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко.

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«Пока инфляция продолжает расти в Европе и немного стабилизировалась в США, — констатировал он. — Причины ее дальнейшего ускорения на сегодня — это в первую очередь рост цен на энергоресурсы. Других причин пока нет. Мы даже видим снижение цен на продукты питания. Так что если бы не рост цен на нефть, газ, уголь и т.д., можно было бы уверенно говорить о гарантированном снижении инфляции. Однако ОПЕК+ снижает добычу нефти и этим вызывает специально рост цен. Так что такими темпами мы можем увидеть скорее продолжение роста инфляции до конца 2022 года. Ну а дальше рост ставок и мировая рецессия. И как итог всего, конечно же, снижение инфляции».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что экономика США вступит в рецессию в IV квартале 2022 года.