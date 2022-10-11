Стокгольм, 11 октября, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Швеция все хуже и хуже борется с экономическим неравенством, согласно отчету организации по оказанию помощи Oxfam. Об этом сообщила новостная служба TT. Швеция в настоящее время занимает самое низкое место среди северных стран и теряет десять позиций в глобальном индексе «Приверженность сокращению неравенства».

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«Неравенство в Швеции значительно увеличилось», — говорит одна из составителей отчета Сюзанн Стэндфаст.

Среди прочего она приводит в пример отмену налога на оборону как на причину более низкого рейтинга.

В 2017 году Швеция заняла первое место в мире по борьбе с экономическим неравенством. В 2022 году скандинавская страна опустилась на десять строчек и заняла 20-е место.

Россия в этом рейтинге занимает 36-е место.