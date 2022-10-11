Екатеринбург, 11 октября, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Прихожане храмов Екатеринбурга собрали около 3 млн рублей для оказания помощи бойцам СВО. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Сбор средств проходил со 2 по 9 октября по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения. Всего удалось собрать около 2 млн 855 тыс. рублей.

Предполагается, что на собранные деньги Православная служба милосердия закупит спальники, туристические коврики, рюкзаки, термобельё и предметы личной гигиены для участников СВО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, свердловские волонтёры в феврале–сентябре направили бойцам СВО более 1200 тонн гуманитарной помощи.