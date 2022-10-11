Якутск, 11 октября, 2022, 10:44 — ИА Регнум. В Якутии начали поддерживать родственников военнослужащих, призванных из запаса для участия в спецоперации в рамках частичной мобилизации. По 200 тыс. рублей получили 26 семей, сообщил 11 октября в своём телеграм-канале глава республики Айсен Николаев.

Https://pixabay.com Деньги

Читайте также: В Приамурье начали приём заявлений на поддержку от семей мобилизованных

Деньги перечисляют в соответствии с указом главы республики. Заявки на единовременную поддержку жители региона могут подавать через региональный сайт госуслуг или в МФЦ.

«Эта выплата полагается не только семьям мобилизованных граждан, но и семьям добровольцев и контрактников, находящихся в зоне специальной военной операции. Мы будем поддерживать наших героев и их семьи!» — подчеркнул Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье 11 октября начали приём заявлений на поддержку от семей мобилизованных. Документы принимают через портал госуслуг и отделения социальной защиты населения Амурской области. Родственникам резервистов перечислят по 18 тыс. рублей на оплату коммунальных услуг и по 10 тыс. рублей в качестве единовременной выплаты.