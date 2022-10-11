Стокгольм, 11 октября, 2022, 10:48 — ИА Регнум. За три года Береговая охрана Швеции выявила 160 случаев сброса химических веществ в прибрежные воды страны. Это показано во внутреннем отчете органа, с которым ознакомилась редакция телеканала SVT.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция

В отчете показано, что объемы химических выбросов увеличиваются и что Балтийское море пострадало больше всего.

«Ситуация действительно выглядит плохо. Если посмотреть на количество и объемы этих выбросов, то можно прийти к выводу, что все очень скверно», — сказал журналистам Петер Райман, бывший начальник станции береговой охраны в Оскарсхамне.

За эти три года шведским пограничникам удалось определить 32 корабля в качестве источников сброса химикатов. Однако ни одно из дел пока не привело к вынесению обвинительного приговора.