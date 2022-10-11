Санкт-Петербург, 11 октября, 2022, 10:47 — ИА Регнум. В Кировском районе Ленинградской области простятся с военнослужащим Николаем Чиглаковым, который погиб во время специальной военной операции (СВО), сообщил 11 октября губернатор региона Александр Дрозденко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Траур

По его словам, Чиглаков героически погиб при исполнении специальных задач.

«Мужественный, волевой человек, он отдал жизнь за Родину, за мир для миллионов наших сограждан. Боль огромной утраты разделяют сегодня с семьей Николая Владимировича Чиглакова все ленинградцы», — заявил Дрозденко и выразил глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего.

С начала специальной военной операции России в Донбассе и на территории быв. УССР из официальных источников стало известно о гибели при исполнении воинского долга как минимум 43 жителей Ленинградской области.