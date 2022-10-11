11 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Москва, , 11:33 — REGNUM 29 октября один из старейших театров столицы Московский академический театр имени Владимира Маяковского отмечает свое столетие. К своему юбилею один из самых прославленных театральных коллективов Москвы подготовил выставку, посвященную прошлому и настоящему Театра Маяковского. Корреспондент ИА REGNUM побывал на открывшейся на Старом Арбате фотовыставке.

На представленных фотоработах отображена связь времен и история развития театра. «Какие режиссеры ставили здесь спектакли, а какие актеры играли», — вспоминают старожилы, переходя от одной фотоработы к другой. И право слово, им есть, чем гордиться. Сама театральная сцена имеет еще более продолжительную историю, которая начинается в 1886 году с частной антрепризы Георга Парадиза. До революции здесь выступали Людвиг Барнай, Габриель Режан, Жан Муне-Сюлли, Эрнесто Росси, Элеонора Дузе, Сара Бернар, Бенуа Коклен и Эрнст Поссарт.

Собственная история театра Маяковского начинается в 1922 году, когда агитационный «Театр Революции» возглавил вдохновленный великим Станиславским один из прародителей современного театрального искусства Всеволод Мейерхольд. После ухода знаменитого новатора театр возглавляли не менее талантливые режиссеры Николай Охлопков, Андрей Гончаров, Сергей Арцибашев, Миндаугас Карбаускис.

Живые легенды Игорь Свирин

Здесь играли выдающиеся актеры: Мария Бабанова, Максим Штраух, Фаина Раневская, Армен Джигарханян, Наталья Гундарева, Александр Лазарев-ст. Сегодня труппа театра представлена такими замечательными мастерами, как Светлана Немоляева, Игорь Костолевский, Михаил Филиппов, Евгения Симонова, Ольга Прокофьева, Анатолий Лобоцкий, Анна Ардова, Татьяна Орлова, Дарья Повереннова, Юлия Силаева, и молодыми актерами, среди которых Макар Запорожский, Полина Лазарева, Алексей Дякин, Владимир Гуськов и другие.

Неувядающая Светлана Немоляева Игорь Свирин©

Современное название и посвящение Владимиру Маяковскому театр получил в 1954 году, а через десять лет ему присвоили звание академического. Сменивший в 1967-году скончавшегося Николая Охлопкова Андрей Гончаров поставил несколько успешных спектаклей, например, «Трамвай желание» шёл на сцене 24 года и был показан более 700 раз. Ещё одним из самых популярных московских спектаклей стал «Разгром» приглашённого режиссёра Марка Захарова.

Не устаревающий Островский Игорь Свирин© Меняется жизнь, а с ней и репертуар Игорь Свирин©

Михаил Филиппов — 30 лет спустя Игорь Свирин© Вы на какую постановку пошли бы? Игорь Свирин©

Тогда и сегодня Игорь Свирин©

Здесь играли выдающиеся актеры: Мария Бабанова, Максим Штраух, Фаина Раневская, Армен Джигарханян, Наталья Гундарева, Александр Лазарев-ст. Сегодня труппа театра представлена такими замечательными мастерами, как Светлана Немоляева, Игорь Костолевский, Михаил Филиппов, Евгения Симонова, Ольга Прокофьева, Анатолий Лобоцкий, Анна Ардова, Татьяна Орлова, Дарья Повереннова, Юлия Силаева, и молодыми актерами, среди которых Макар Запорожский, Полина Лазарева, Алексей Дякин, Владимир Гуськов и другие.

Виртуозы Игорь Свирин©

Слушаем театральный оркестр Игорь Свирин©

Театр Маяковского и поныне остается одним из лучших театров страны. Пожелаем ему и впредь держать столь высоко поднятую предшественниками планку театрального мастерства. А читателей приглашаем на фотовыставку на Старый Арбат.