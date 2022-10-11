Лондон, , 10:32 — REGNUM Нападающий французского ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси назван лучшим футболистом в истории по версии журнала FourFourTwo. Об этом 11 октября сообщается на сайте издания.

Лионель Месси Soccer.ru

На второе место в рейтинге издание поставило бывшего нападающего сборной Аргентины Диего Марадону. Замкнул тройку форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Также в топ-10 вошли Пеле («Сантос», Бразилия), Зинедин Зидан («Ювентус», «Реал», Франция), Йохан Круифф («Барселона», Нидерланды), Джордж Бест (Северная Ирландия), Франц Беккенбауэр (Германия), Ференц Пушкаш (Венгрия), Роналдо (Бразилия).

Вратарь сборной СССР Лев Яшин занял в списке 31‑е место.

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