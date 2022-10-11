Минск, 11 октября, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Уголовное дело против создателей и участников экстремистского батальона белорусских наёмников, которые воюют на стороне киевского режима на территории б. УССР, возбудил Следственный комитет Белоруссии. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба СК республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

«Главным следственным управлением Следственного комитета в отношении руководителей и уже установленных участников преступного формирования возбуждено уголовное дело по ст.361-1 (создание экстремистского формирования либо участие в нем) Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, по информации белорусских следователей, группа граждан республики на территории б. УССР, а также в Литве и Польше, с идеями национализма и шовинистской идеологии вооруженных группировок Киева создала экстремистское формирование для оказания вооруженного сопротивления при проведении специальной военной операции ВС России, и для последующего вооруженного захвата власти в Белоруссии.

Кроме того, уточняется, что уголовные дела также возбуждены в отношении активных участников радикальных ячеек на территории Белоруссии, которые предпринимали попытки к вхождению в состав названного экстремистского «батальона» и тех, кто конспиративным путём вёл преступную деятельность по указанию руководителей этой неофашистской группировки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что глава представительства Евросоюза, посол ЕС в Белоруссии Дирк Шубель покинул свою должность после трех лет работы.