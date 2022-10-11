Стокгольм, 11 октября, 2022, 10:38 — ИА Регнум. С 1 декабря ЕС вводит ограничение доходов от производства определенных видов электроэнергии. Вся прибыль выше 180 евро за мегаватт-час должна быть возвращена потребителям через государственные ведомства в той или иной стране. Еврокомиссия призывает страны-экспортеры солидарно делиться сверхприбылью со странами, зависящими от импорта. Об этом написала шведская газета Altinget.

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Однако никакого принуждения нет, и Швеция не планирует делиться сверхприбылью, хотя доходы в этом году достигли рекордно высокого уровня в 2,1 млрд долларов США, обращают внимание журналисты.

По словам министра энергетики Швеции Хашаяра Фарманбара, правительство страны считает, что деньги должны вернуться шведским потребителям.

«С нашей стороны совершенно ясно, что по-другому это трактовать нельзя. Но, как и вся политика ЕС, эти директивы нуждаются в дальнейшем толковании», — отметил изданию министр.

Напомним, что в 2022 году Швеция стала крупнейшим нетто-экспортером электроэнергии в Европе.