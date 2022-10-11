Сеул, 11 октября, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Заместитель министра обороны Южной Кореи Син Бом Чхоль встретился 11 октября в Сеуле с пакистанским коллегой Хамудом аз-Заманом, с которым обсудил вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского военного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Согласно опубликованным данным, стороны договорились о расширении сотрудничества в рамках миротворческой деятельности, обмене военными кадрами, а также подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере обороны.

Син Бом Чхоль выразил серьезную обеспокоенность в связи с недавней серией запусков северокорейских ракет и рассказал о «смелой инициативе» южнокорейского правительства.

В свою очередь, заместитель министра обороны Пакистана заявил, что Исламабад продолжит поддерживать усилия Сеула по достижению мира и стабильности на Корейском полуострове.