Волгоград, , 10:31 — REGNUM Боеприпасы времён Великой Отечественной войны уничтожили сапёры Южного военного округа в Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 октября в пресс-службе Минобороны РФ.

Разминирование Mil.ru

Снаряды обнаружили фермеры во время земляных работ. Специалисты группы разминирования, прибывшие на вызов, классифицировали боеприпасы как миномётные 76-мм мины и артиллерийские 45-мм снаряды. Находки аккуратно извлекли из земли, перевезли на полигон Прудбой и уничтожили.

С начала 2022 года сапёры Южного военного округа ликвидировали уже более одной тысячи боеприпасов различного калибра.