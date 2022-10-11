Берлин, , 10:30 — REGNUM Причины нынешнего конфликта на территории б. УССР уходят корнями далеко в прошлое. Об этом заявил бывший депутат бундестага ФРГ, член правой германской партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

Упорство, превозмогающее здравый смысл, – самая сильная черта англосакса Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Нынешний конфликт на [территории б. УССР] — это проявление многовекового противостояния между англосаксами и Россией», — пояснил он в беседе с РИА Новости.

Он напомнил, что англосаксы издавна вынашивают план ослабить и раздробить Россию, так как считают, что одному народу не должна принадлежать столь огромная территория с большими запасами энергоресурсов и природных ископаемых.

Политик также добавил, что мир уже пережил две мировые войны.

«И сейчас находится на пороге третьей, если не остановить стремление США и Британии заполучить контроль над энергоресурсами России», — уверен Гердт.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в статье «Победители и проигравшие» в журнале The American Conservative, посвящённой нынешним событиям на территории б. УССР, отмечается, что США вовсе не выгодно то, что происходит, однако Вашингтон ответственен за то, что происходит.

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