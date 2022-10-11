Ярославль, , 10:30 — REGNUM В Ярославской области в 2022 году снизились основные экономические показатели. Об этом рассказал директор департамента экономики и стратегического планирования региона Дмитрий Аминов на депутатских слушаниях в Ярославской областной думе. Слушания были посвящены разработке бюджета на следующие три года.

Кризис Pixabay.com

«По итогам 8 месяцев 2022 года ситуация, сформировавшаяся в условиях ограничений и новых санкций, введённых со стороны недружественных стран, характеризуется снижением ключевых показателей региона. Так, по итогам января-августа промышленность сократилась на 0,7% относительно аналогичного периода в прошлом году, строительная отрасль — на 10,4%, розничный товарооборот — на 6,8%, оборот общественного питания - на 10%. Рост за 8 месяцев текущего года наблюдается в сферах жилищного строительства на 11% и платных услуг населения на 2,1%. Инвестиции в основной капитал по итогам первого полугодия демонстрируют падение более чем на 20%. Учитывая вышесказанное, в целом по итогам года снижение экономики региона, такого ключевого показателя как валовый региональный продукт, составит 1,2% относительно 2021 года», — рассказал Дмитрий Аминов.

Правительство области подготовило два сценария развития ситуации. Первый вариант — консервативный, он предполагает медленный рост экономики вследствие снижэения инвестиционного потребительского спроса, затяжной адаптации к сокращению импорта и построению новых производственно-логистических цепочек. Второй вариант — благоприятный, с быстрым восстановлением производственных цепочек, снижением ключевой ставки рефинансирования Центрального Банка.

В среднесрочной перспективе по консервативному варианту ожидается медленное, в пределах 1%, увеличение индекса объёма ВРП. По благоприятному варианту среднегодовой темп роста экономики составит не менее 3-х процентов в год.