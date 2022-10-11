Ярославль, 11 октября 2022, 10:30 — REGNUM В Ярославской области в 2022 году снизились основные экономические показатели. Об этом рассказал директор департамента экономики и стратегического планирования региона Дмитрий Аминов на депутатских слушаниях в Ярославской областной думе. Слушания были посвящены разработке бюджета на следующие три года.
Правительство области подготовило два сценария развития ситуации. Первый вариант — консервативный, он предполагает медленный рост экономики вследствие снижэения инвестиционного потребительского спроса, затяжной адаптации к сокращению импорта и построению новых производственно-логистических цепочек. Второй вариант — благоприятный, с быстрым восстановлением производственных цепочек, снижением ключевой ставки рефинансирования Центрального Банка.
В среднесрочной перспективе по консервативному варианту ожидается медленное, в пределах 1%, увеличение индекса объёма ВРП. По благоприятному варианту среднегодовой темп роста экономики составит не менее 3-х процентов в год.