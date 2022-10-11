Владикавказ, 11 октября 2022, 10:29 — REGNUM В Северо-Кавказском федеральном округе пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом алкогольной и табачной продукции. В нее входили десять человек, в том числе трое женщин. Организатором группы был житель Владикавказа. Всего же в незаконной торговле и производстве были заняты жители четырех субъектов СКФО, сообщили 11 октября в пресс-службе МВД РФ.
Как установили сотрудники УЭБиПК МВД по РСО-Алании и их коллеги из ГУ МВД России по СКФО, функции сообщников были четко разграничены.
По месту жительства фигурантов дела было проведено 18 обысков. Было изъято продукции на 10 млн рублей. Одного из них арестовали, другому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальные участники преступной группы находятся под подпиской о невыезде.