Владикавказ, , 10:29 — REGNUM В Северо-Кавказском федеральном округе пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом алкогольной и табачной продукции. В нее входили десять человек, в том числе трое женщин. Организатором группы был житель Владикавказа. Всего же в незаконной торговле и производстве были заняты жители четырех субъектов СКФО, сообщили 11 октября в пресс-службе МВД РФ.

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Как установили сотрудники УЭБиПК МВД по РСО-Алании и их коллеги из ГУ МВД России по СКФО, функции сообщников были четко разграничены.

«Одни изготавливали нелегальный товар, перевозили его и сбывали, другие специализировались на поиске новых оптовых и розничных покупателей. <…> Всего из незаконного оборота изъято более 14 тыс. бутылок фальсифицированного алкоголя, порядка 14 тыс. литров спиртосодержащей жидкости, свыше 1400 пачек табачных изделий», — говорится в сообщении.

По месту жительства фигурантов дела было проведено 18 обысков. Было изъято продукции на 10 млн рублей. Одного из них арестовали, другому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальные участники преступной группы находятся под подпиской о невыезде.