Саратов, 11 октября, 2022, 10:36 — ИА Регнум. На портале Госуслуг с 8 октября работает сервис «Стать добровольцем». Этой услугой воспользовались более 500 жителей Саратовской области, сообщает 11 октября региональное министерство информации и массовых коммуникаций.

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По данным ведомства, в Саратовской области уже поступило 542 заявления на добровольное участие в специальной военной операции. Ответы даны по 34 заявлениям, еще 324 заявки взяты в работу, находятся на стадии подписания или подготовки ответа.

«В ближайшее время интерактивная форма записи в добровольцы будет доработана Минцифры России в части включения сведений о воинском звании, а также проведения форматно-логического контроля возраста заявителя на предмет соответствия требованиям к добровольцам и добровольно мобилизованным гражданам», — сказал исполняющий обязанности министра цифрового развития и связи Саратовской области Владимир Старков.

Ранее ИА REGNUM передавало, депутат Государственного собрания Республики Алтай Денис Шубин примет участие в специальной военной операции в качестве добровольца.

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