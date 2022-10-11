Томск, , 10:29 — REGNUM Сотрудника администрации Томской области заподозрили в покупке поддельного документа о высшем образовании. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Диплом о высшем образовании СУ СКР по Томской области

По данным ведомства, фигурант ранее купил фальшивые дипломы об окончании Томского государственного архитектурно-строительного университета и Томского государственного университета. В 2017 году он предоставил их для назначении на должность в администрации.

«Указанные документы он использовал, находясь в занимаемой должности, с 2017 года по май 2022 года», — отметили в управлении.

Уголовное дело по статье «использование заведомо подложного документа» возбуждено на основании материалов УФСБ России по Томской области.