Южноуральск, Челябинская область, 11 октября, 2022, 10:28 — ИА Регнум. В Челябинской области 40-летний житель Южноуральска отдан под суд за разбой и убийство пожилой пары. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По данным следователей, 26 октября 2021 года он пришёл домой к своим знакомым и нанёс им ножевые ранения и удары молотком. Граждане в результате скончались.

Затем обвиняемый похитил из квартиры более 1,6 млн рублей. Уголовное дело направлено в Челябинский облсуд.