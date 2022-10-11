Париж, , 10:28 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что необходимо поддерживать канал связи с президентом России Владимиром Путиным, передает BFM TV.

Глава МИД Франции Катрин Колонна Wadvert1

«Важно иметь канал связи с президентом России Владимиром Путиным», — заявила глава МИД Франции в интервью France Inter.

Для главы МИД Франции «изоляция была бы худшей политикой».

«Россия всегда будет нашим соседом», — добавила министр иностранных дел Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Франции Катрин Колонна предупредила Белоруссию о возможных новых санкциях.

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