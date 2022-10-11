Бухарест, 11 октября, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Широко анонсированное правительством Румынии очередное повышение пенсий в стране начнется с 1 января 2023-го года. Об этом 11 октября со ссылкой на заявление главы румынского министерства труда Мариуса Будая сообщает бухарестский телеканал Digi24.

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По словам министра, соответствующие суммы на пенсионных картах вырастут в среднем на 11%. Согласно официальной информации, для этих целей из государственных средств будет выделено 11 млрд леев ($2,1 млрд).

«Кабмин уже нашел источники финансирования, однако на полное согласование механизмов выплат нам понадобится не менее полутора месяцев», — отметил, в частности, Будай.

При этом ранее премьер-министр Румынии Николае Чукэ подчеркнул, что изменения в выплатах «не должны пагубно сказываться на состоянии бюджета».