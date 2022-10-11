Киев, , 10:27 — REGNUM На данный момент взрывы прогремели практически на всей контролируемой нацистским киевским режимом территории б. УССР. Об этом 11 октября сообщают подконтрольные Киеву СМИ.

Взрыв Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно этим данным, взрывы зафиксированы в Киеве, Хмельницкой области, Черновцах, а до этого они прогремели в Одесской области, Николаеве, Виннице и Кривом Роге.

При этом указывается, что в настоящий момент ракеты движутся в направлении Львова, Тернополя и Ивано-Франковска.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что занятия по боевой подготовке мобилизованных граждан продолжаются в центрах формирования и слаживания в Самарской области.