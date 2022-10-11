Киев, 11 октября, 2022, 10:27 — ИА Регнум. На данный момент взрывы прогремели практически на всей контролируемой нацистским киевским режимом территории б. УССР. Об этом 11 октября сообщают подконтрольные Киеву СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Согласно этим данным, взрывы зафиксированы в Киеве, Хмельницкой области, Черновцах, а до этого они прогремели в Одесской области, Николаеве, Виннице и Кривом Роге.

При этом указывается, что в настоящий момент ракеты движутся в направлении Львова, Тернополя и Ивано-Франковска.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что занятия по боевой подготовке мобилизованных граждан продолжаются в центрах формирования и слаживания в Самарской области.