Лос-Анджелес, США, 11 октября, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Продюсеры комедийного боевика «Красное уведомление» заявили, что работа над сценариями второго и третьего фильмов франшизы почти завершена. Об этом 11 октября сообщает портал Movieweb.

Цитата из к/ф «Красное уведомление». Реж. Роусон Маршалл Тёрбер. 2021. США Джон Хартли, Нолан Бут и Сара Блэк (Ладья)

Продюсеры Бо Флинн и Хирам Гарсиа во время беседы с журналистами дали понять, что подумывают выпустить новые картины «одну за другой». Флинн сказал, что всё будет зависеть от того, какими выйдут сценарии, отметив, что руководству Netflix нравится франшиза, так же, как режиссёру и сценаристу Роусону Маршаллу Тёрберу.

«Да, Роусон сейчас работает (над сценарием — ИА REGNUM), и мы как раз говорили с ним об этом на днях», — сказал Гарсиа, отметив, что кинематографист с головой ушёл в работу над сценарием и относится к нему как к «ребёнку». Продюсер добавил, что Тёрбер уже «очень скоро» покажет продюсерам результат этой работы.

Напомним, премьера фильма «Красное уведомление» состоялась 4 ноября 2021 года на сайте онлайн-кинотеатра Netflix. Главные роли в картине исполнили Дуэйн Джонсон, Галь Гадот и Райан Рейнольдс.