Луганск, 11 октября, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Упаднические настроения фиксируются среди боевиков ВСУ на линии соприкосновения после ударов по территории б. УССР, заявил 11 октября офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

U.S. Army Europe ВСУ

«Наши разведчики уже фиксируют массовые упаднические настроения [киевских] военнослужащих, которые находятся на линии боевого соприкосновения. Прежде всего, это связано с ракетными ударами», — сказал он в эфире «Соловьев Live».

По его словам, сейчас у боевиков ВСУ пришло осознание того, что у них нет надежного тыла. Они находятся на передовой, помочь своим родственникам не могут, а родственники остаются замерзать на территории б. УССР.