Абакан, , 10:26 — REGNUM За восемь месяцев 2022 года в Хакасии умерло населения больше, чем родилось. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 октября в Красноярскстате.

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По данным статистиков, в регионе сложилась естественная убыль населения, которая составила 1490 человек. При этом по сравнению с 2021 годом убыль уменьшилась на 163 человека.

В январе–августе 2022 года в Хакасии родилось 3367 детей, умерло 4857 человек. Рождаемость по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 3,3%, смертность снизилась на 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сибирском федеральном округе (СФО) в январе–августе 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рождаемость снизилась на 6,1%, смертность — на 13,5%.

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