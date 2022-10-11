Бухарест, , 10:25 — REGNUM Тарифы на отправку почтовых посылок, писем и телеграмм между Румынией и Молдавией снижены на 25%. Об этом 11 октября со ссылкой на заявление руководства государственного румынского оператора почты — Posta Romana (PR) сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Флаги Румынии и Молдавии cotidianul. ro

Как отмечено в пресс-релизе PR, нововведение направлено на создание единого почтового пространства между двумя странами.

«Это будет способствовать развитию экспертных отношений с использованием почтовых каналов и значительно упростит общение между нашими народами», — отмечают в Румынии.

По словам директора предприятия «Почта Молдавии» Романа Кожухаря, соответствующий договор призван уравнять цены в системе соответствующих услуг. «Мы хотим, чтобы письмо или посылка, отправленные из Бухареста в Кишинев имели тот же тариф, что и корреспонденция, отправленная из Бухареста в Яссы», — отметил, в частности, он.

При этом независимые эксперты утверждают, что путем развития подобных партнерских программ официальный Бухарест планирует в очередной раз укрепить свое влияние в Молдавии.