Владивосток, , 10:22 — REGNUM В Приморском крае продолжается формирование добровольческих отрядов для участия в спецоперации. Желающие встать на защиту Родины и дать отпор киевскому режиму становятся в очередь, чтобы пройти подготовку и отправиться на передовую, заявил губернатор Олег Кожемяко во время записи передачи «Прямой разговор».

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Ты записался добровольцем? Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам губернатора, на фронт отправили уже четыре роты добровольцев.

«Если раньше мы брали всех потоком, то сейчас уже ставим на ожидание желающих записаться в добровольцы. Формируем роту или батальон и далее в течение месяца бойцы проходят обучение на полигоне. Мы обеспечиваем их средствами наблюдения, слежения. После этого батальон идет на фронт. А мы соответственно сразу начинаем новый набор, но уже по спискам, в которые записались добровольцы и ждут своей очереди», — пояснил Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, более 7400 мобилизованных приморцев уже проходят обучение на полигонах, около 600 человек вернулись домой после выяснения всех обстоятельств.