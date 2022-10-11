Нью-Йорк, США, 11 октября, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Компания S&P Global Market Intelligence ухудшила свой прогноз по росту экономики США и теперь ожидает, что крупнейшая экономика мира вступит в рецессию в последнем квартале 2022 года, ссылаясь на ужесточение финансовых условий, в то время как власти страны пытаются обуздать инфляцию. Об этом 11 октября сообщает Financial Times.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар США

Исследовательская группа, поставляющая данные и аналитику, понизила свой прогноз по ВВП США на 2023 год до минус 0,5%, тогда как ранее она предполагала роста на 0,9%.

Специалисты компании заявили, что из-за разрушений, вызванных ураганом «Иэн», из-за которого в сентября погибло по меньшей мере 45 человек и прервалась подача электроэнергии в нескольких южных штатах США, рост в III квартале 2022 года сократится на 0,1 п. п., а в следующем квартале вырастет на ту же величину.

По ожидания аналитиков S&P, «анемичное» восстановление экономики начнется в III квартале 2023 года.

За последние месяцы уже несколько видных руководителей американских финансовых корпораций, включая Кена Гриффина из Citadel и Джейми Даймона из JPMorgan Chase, предупредили, что США могут скатиться в рецессию в 2023 году, поскольку рост процентных ставок ухудшает экономические перспективы.

«Недавнее широкое ужесточение финансовых условий, по нашим ожиданиям, приведет к тому, что экономика перейдет от рецессии роста к полноценной рецессии», — сказал главный экономист по США в S&P Джоэл Праккен.