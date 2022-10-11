Анадырь, 11 октября, 2022, 11:01 — ИА Регнум. В период с 18 по 21 октября в рамках председательства России в Арктическом совете в 2021—2023 годах в Анадыре пройдёт V международная научно-практическая конференция «Вселенная белого медведя». Мероприятие проводится ежегодно. Целью конференции является изучение и охрана краснокнижного белого медведя. Об этом сегодня, 11 октября, сообщает пресс-служба правительства Чукотки.

Putin.kremlin.ru Белые медведи

В ходе конференции участники представят результаты последних научных исследований крупнейшей в мире чукотско-аляскинской популяции белого медведя. Подобные исследования проводились в текущем году на побережье Чукотского моря и острова Врангеля. Кроме того, специалисты обсудят работу медвежьих патрулей в российской Арктике, полученный опыт экопатрулей, а также накопленный на Чукотке опыт по предотвращению конфликтных ситуаций между человеком и хищником.

«Чукотский АО — место обитания крупнейшей в мире популяции белого медведя, здесь же, на острове Врангеля, находится большое скопление берлог этого зверя. Учёные ежегодно проводят различные исследования, определяют состояние популяции белого медведя, изучают опыт взаимодействия коренных народов с хищником. Конференция «Вселенная белого медведя» — подходящая площадка для обмена опытом, обсуждения результатов исследований и планирования дальнейшей работы по изучению белого медведя в Российской Арктике», — рассказал Алексей Яковлев, начальник департамента природных ресурсов и экологии Чукотки.

Напомним, что на острове Врангеля завершился первый этап научно-исследовательской экспедиции «Беломедвежья перепись». В рамках этого этапа была впервые проведена апробация в суровых арктических условиях нового метода мониторинга белых медведей — с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Орлан». Общее время полётов составило свыше 103 часов, а длина — 8317 километров.

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Отметим, что Россия приступила к председательству в Арктическом совете в 2021 году, и оно продлится до 2023 года. В рамках председательства организуются научные экспедиции, форумы, круглые столы, федеральные и региональные проекты, а также различные мероприятия, посвящённые региону. Арктические страны демонстративно отказались участвовать в совете и сотрудничать с Москвой в регионе в знак протеста против специальной военной операции.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние полтора месяца в небольшом селе Биллингс на Чукотке «Медвежьим патрулем» было зарегистрировано более 40 встреч с полярными хищником. В большинстве случаев применялся отгон белых медведей.

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