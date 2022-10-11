Донецк, 11 октября, 2022, 10:20 — ИА Регнум. За последние сутки киевские войска обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 52 раза. Об этом 11 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«За истекшие сутки представительство сообщало о 52 фактах ведения огня со стороны ВФУ», — сообщает телеграм-канал представительства.

Для обстрелов противник применял РСЗО «Град», артиллерию и миномёты. Всего выпущено 217 единиц различных боеприпасов.