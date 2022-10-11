Самара, , 10:22 — REGNUM Занятия по боевой подготовке мобилизованных граждан продолжаются в центрах формирования и слаживания в Самарской области. Об этом 10 октября сообщает официальный телеграм-канал Министерства обороны Российской Федерации.

-Упражнения по стрельбе Александр Полегенько © ИА REGNUM

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В центрах формирования и слаживания подразделений Центрального военного округа военнослужащие оттачивают навыки передвижения на поле боя и учатся взаимодействовать между подразделениями.

«Они восстанавливают навыки стрельбы из автоматов, пулеметов Калашникова и гранатометов», — сообщает телеграм-канал.

Отмечается, что мобилизованные под руководством опытных инструкторов проходят тактико-специальную подготовку, изучают минно-взрывное дело, устройство средств связи, оказание первой помощи и самопомощи под огнем противника.

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