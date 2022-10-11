В Якутии для больниц приобретут более 380 высокотехнологичных аппаратов
Якутск, 11 октября, 2022, 20:11 — ИА Регнум. Свыше 380 единиц высокотехнологичного оборудования — компьютерных томографов, флюорографов, маммографов, аппаратов для проведения УЗИ, рентгена и эндоскопического обследования — приобретут для медучреждений Якутии до 2025 года. Закупки будут проводиться в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения республики, которая реализуется по нацпроекту «Здравоохранение», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 октября в пресс-службе правительства региона.
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Поступление компьютерной томографии значительно облегчило работу по диагностированию различных заболеваний, подчеркнула исполняющая обязанности главного врача Центральной районной больницы Горного улуса Фения Михайлова.
Томографы также получили медучреждения Чурапчинского, Горного, Томпонского, Усть-Алданского и Намского районов республики.
До конца года аппараты компьютерной томографии заработают еще и в Среднеколымском улусе, а также в Якутской республиканской клинической больнице.
Как сообщало ИА REGNUM, в марте в Усть-Алданской центральной районной больнице появилось оборудование для медобследований, которые раньше приходилось проводить за пределами муниципалитета. Теперь, благодаря реализации нацпроекта «Здравоохранение», жители района пользуются новым современным 16-срезовым компьютерным томографом.