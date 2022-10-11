Вашингтон, 11 октября, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Министерство внутренней безопасности США активно ищет добровольцев внутри своих рядов для проверки тех, кого набрали для проверки выходцев с территории бывшей УССР, сообщает The Washington Times.

theilr Проверка

Предполагается, что волонтеры выполнят план администрации Байдена по приему 100 тыс. мигрантов из бывшей УССР, связав их со спонсорами, которые пообещали обеспечить финансовую поддержку новоприбывших, чтобы они не стали обузой для налогоплательщиков.

Как отметили в Службе гражданства и иммиграции США, благодаря подобной работе будут гарантии того, что те, кто поддерживает приезжих с территории бывшей УССР, проверены службой и действительно могут обеспечить мигрантов, желающих попасть в США.

По словам бывшего главы отдела политики и стратегии службы в администрации Трампа Роба Ло, поиск добровольцев для выполнения этой задачи показывает, что команда Байдена «не воспринимает проверку всерьез». Ло подчеркнул, что в службе есть люди, которые уже обучены такой работе, но они работают над другими приоритетами администрации Байдена, такими как ускорение выдачи большего количества грин-карт.