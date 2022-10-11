Кишинёв, 11 октября, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Ракетные обстрелы Вооружёнными силами России контролируемой Киевом территории бывш. УССР напрямую повлиял на Молдавию. Об этом 11 октября заявил в своём телеграм-канале вице-премьер Молдавии министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

vestikavkaza.ru Электроэнергия

Он отметил, что из-за поражения объектов энергетической инфраструктуры на территории б. УССР киевский режим прекратил экспорт электроэнергии в Молдавию. Теперь республику снабжает электричеством только находящаяся в Приднестровье Молдавская ГРЭС.

«Это возможно благодаря тому, что «Молдовагаз» дополнительно выделил МГРЭС 0,9 млн м3 газа для производства электроэнергии, необходимой в течение 24 часов. Сейчас нашим приоритетом является обеспечение страны на ближайший период электроэнергией по максимально низкой цене», — написал Спыну.

Стоит отметить, что Молдавию традиционно снабжает электроэнергией МГРЭС. Но молдавское правительство договорилось о поставках с июня более дорого электричества в Молдавию с Киевом. Это якобы делалось для обеспечения энергетической безопасности.