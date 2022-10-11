Москва, , 10:16 — REGNUM Отток денег населения из банковской системы РФ не является фатальным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 октября заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал информацию о том, что с 21 сентября по 6 октября из кредитных организаций «ушло» 754,1 млрд рублей.

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«Отток денежных средств не может быть бесконечным. Надо понимать, что общий объем средств на вкладах населения на первое января 2022 года превышал 35 трлн рублей. В марте денежная масса в обращении увеличилась сразу же на 2 трлн рублей. Таким образом, снятие средств со счетов в банках в сентябре не достигло пиковых значений марта, — констатировал Сафонов. — Учитывая тот факт, что часть средств были размещены под высокие проценты (выше 10%), досрочное изъятие средств позволит банкам снизить свои обязательства, воспользовавшись штрафами за досрочное расторжение договоров. В целом такой отток средств не является фатальным для банковской системы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ проценты по вкладам часто не покрывают обесценивание денег из-за инфляции, но альтернатив для сбережений у граждан практически не осталось.

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