Белгород, , 10:15 — REGNUM Курсы оказания первой медицинской помощи откроются во всех муниципальных образованиях белгородской области. Об этом 11 октября в социальных сетях сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Демонстрация действий по оказанию первой медицинской помощи Василий Иванов © ИА REGNUM

Спрос на занятия оказался очень высоким среди жителей региона. Двухнедельные курсы в Белгороде уже закончили 40 человек, продолжают обучение 160 белгородцев. До конца октября на занятия записались ещё 360 человек. Видя такую востребованность, власти решили открыть подобные курсы во всех муниципалитетах.

Как сообщало ИА REGNUM, программу запустили в Центре медицины катастроф.