Стокгольм, , 10:18 — REGNUM Некоторые граждане Швеции, живущие в Великобритании, в течение более одного года безуспешно пытались записаться на прием в посольство Швеции в Лондоне, чтобы получить новый паспорт. Об этом сообщила новостная служба ТТ.

Шведский паспорт Der under Smurf

По данным информационного агентства, хаос возник из-за того, что в результате Брэкзита шведам пришлось подавать заявление на получение вида на жительство, для чего требуется действующий паспорт гражданина Швеции. Другие причины заключаются в том, что многие отложили продление документа во время пандемии и что у многих родившихся тогда детей нет личного идентификационного номера.

Так, Энн Блэк, которая живет в Шотландии, уже год пытается записаться на прием и говорит, что посольство ежегодно выдает от 7000 до 8000 паспортов.

«Если в Великобритании и Северной Ирландии проживает 100 000 шведов с паспортами со сроком действия пять лет, то вы понимаете, какие это очереди?» — отметила женщина в интервью.