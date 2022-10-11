Франция угрожает Белоруссии санкциями за дополнительную поддержку России
Париж, 11 октября, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна предупредила Белоруссию о возможных новых санкциях, передает BFM TV.
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Глава МИД Франции Катрин Колонна
Глава МИД Франции «предупреждает» Белоруссию: любая «дополнительная» поддержка России приведет к новым санкциям. Белоруссии «было бы разумно не выступать», заявила Катрин Колонна в интервью France Inter.
Вопрос Белоруссии «наверняка будет в повестке дня» G7.
«Мы должны предупредить эту страну: любая дополнительная поддержка России приведет к дополнительным санкциям», — заявила глава МИД Франции.
Как сообщало ИА REGNUM, десять тысяч беженцев с территории бывшей УССР покинули Францию, чтобы вернуться в свою страну.