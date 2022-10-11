Луганск, , 10:15 — REGNUM После массированных ударов по энергетической инфраструктуре на территории бывш. УССР среди личного состава ВСУ фиксируются упаднические настроения. Об этом 11 октября сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Андрей Марочко Народная милиция ЛНР

«Наши разведчики уже фиксируют массовые упаднические настроения [киевских] военнослужащих, которые находятся на линии боевого соприкосновения. Прежде всего, это связано с ракетными ударами», — сказал военнослужащий в эфире проекта «Соловьёв Live».

Он пояснил, что к боевикам ВСУ приходит осознание того, что у них нет надёжного тыла. Находясь на передовой, они не могут помочь своим родственникам справиться с коммунальными проблемами.