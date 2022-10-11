Пермь, 11 октября, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Политтехнолог Дмитрий Логинов поддерживает обращение, с которым главные редакторы российских СМИ обратились в адрес Минобороны РФ. «Подача письма — максимально правильная» — отметил он в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Александр Погожев ИА REGNUM СВО

По мнению Логинова, информационной службе Минобороны РФ «не хватает идеологической заточенности, наподобие сталинской». Сухие цифры, сколько подбито танков и уничтожено боевиков не отражают общей ситуации на фронте.

«Почему, например, не зачитывать, что в ходе решительных действий такого-то батальона взято село такое-то. В результате уничтожения группы противника ликвидирован такой-то высокопоставленный бандит; в бою отличились сержант Иванов, заколовший штыком в рукопашной вышеупомянутого бандита, и ефрейтор Сидоров, спасший под пулями командира роты. Вот это живое повествование ведения боевых действий, живая подача ситуации на линии фронта. И страна должна знать своих героев. До информслужбы Миноброны давно пытаются довести подобный подход, но воз и ныне там», — сказал политтехнолог.

Он подчеркнул, что в век, когда боевые действия вышли на сверхинформационный уровень, и подача информации должна быть соответствующая и перебивать лжепропаганду сторонних источников и фейковые новости, которые льются бесконечным потоком от самых разнообразных персоналий.

Как уже сообщало ИА REGNUM, главные редакторы российских СМИ обратились с открытым письмом к Миноброны РФ. «Считаем оправданным, возможным и необходимым предложить МО РФ отозвать мобилизованных сотрудников СМИ (при их согласии) из подразделений, в которых они находятся, с тем, чтобы перевести их в информационные подразделения ВС РФ и использовать их в структурах МО РФ по их профессиональному профилю — как военкоров, пропагандистов, военных фотографов и операторов. Считаем, что это позволит значительно усилить государственную работу в деле информационной поддержки СВО и принесет огромную пользу и для хода самой спецоперации, и для успеха мобилизации, и для поддержания духа нашей армии и народа», — говорится в обращении.

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